Итальянская Arvedi навсегда погасила две домны на заводе Ferriera di Servola

Итальянская Arvedi навсегда погасила две домны на заводе Ferriera di Servola

Сегодня официальный представитель итальянской группы Arvedi Ferriera di Servola подтвердил информацию об остановке на постоянной основе 2 доменных печей, расположенного в Триесте сталелитейного завода.

Завод находится в полном управлении группы Arvedi Group более 5 лет. За это время в его реконструкцию, позволившую довести сложное производство до установленных в ЕС строгих экологических норм и сократить выбор вредных веществ согласно требованиям местных властей, было вложено более 250 млн евро.

Кроме выплавки черного чугуна, предприятие приступило дополнительно к переработке холоднокатаного проката с использованием установленного в формате переоснащения высокотехнологичного оборудования.

Отмечается, что остановка доменных печей – завершающий этап сложного запланированного технологичного процесса, направленного на выполнение обязательств Arvedi Group по соблюдению норм экологической безопасности.

Arvedi Group, основанная в 1963 году Джованни Арведи, является одной из крупнейших итальянских металлургических компаний, которая занимается производством холоднокатаных оцинкованных и предварительно окрашенных рулонов, труб из углеродистой и нержавеющей стали, а также прецизионного проката из нержавеющей стали.


МинПром по материалам МеталлургПром

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