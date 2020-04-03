AK Steel прекращает выпуск автостали в Огайо

AK Steel прекращает выпуск автостали в Огайо

Американская металлургическая компания AK Steel объявила о том, что с 4 апреля приостанавливает функционирование своего завода по производству нержавеющей стали и проката в штате Огайо из-за падения спроса со стороны национальной автомобилестроительной отрасли.

На предприятии установлены две электродуговые печи совокупной производительностью около 680 тыс. т в год и стан горячей прокатки на 500 тыс. т в год. Основной продукцией завода выступает прокат из ферритных и мартенситных марок нержавеющей стали, предназначенный для нужд автопрома.

В настоящее время все основные автозаводы США простаивают. Ранее корпорация Ford заявляла о намерении приступить к восстановлению производства уже в начале апреля, но из-за ухудшения обстановки с коронавирусом отказалась от этого решения.

Как сообщалось ранее, AK Steel объявила об остановке завода Dearborn в районе Детройта. Это металлургическое предприятие также специализируется на производстве листового проката для автомобилестроения.

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