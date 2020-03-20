Цветные металлы прибавили в стоимости

В четверг, 19 марта, медь с поставкой через 3 месяца подорожала на момент окончания торгов на LME на 2%, однако закрепилась ниже психологически важной отметки 5000 долл. за т, финишировав на уровне 4830 долл. за т.



"Распродажи в секторе цветных металлов были особенно агрессивными вчера, и котировки меди просели приблизительно на 8%, приблизившись к минимуму 2015 г. 4318 долл. за т на азиатских торгах, - отметил в своих комментариях аналитик ED&F Man Эдвард Майер. – При таком уровне котировок давление на горнопромышленные компании и медеплавильные заводы будет нарастать в сторону сокращения производства и свертывания планов расширения, а также урезывания капитальных вложений или даже сокращений "по всем фронтам".



Цена никеля также продолжила двигаться в ниспадающем тренде, завершив торги на отметке 11 250 долл. за т, при дневном максимуме 11 650 долл. за т.



На утренних торгах в Шанхае цены цветных металлов выросли на момент окончания сессии на фоне появления умеренного оптимизма на рынках после сообщений о более активных шагах властей стран и центробанков в Европе и США , направленных на поддержку экономик государств.



Цинк продемонстрировал наилучшие результаты на ShFE среди цветных металлов – майский контракт на цинк подорожал на 3,3% (475 юаней), до 14895 юаней ($2,099) за т.



Медь также "пошла в рост" после двух дней снижения подряд, ее контракт на поставку в мае подорожал на 2,1% (770 юаней), до 38340 юаней за т.



"Паника на рынке несколько смягчилась, что способствует ралли, однако цветные металлы все же сохраняют чувствительность к заголовкам мировых новостей об эпидемии коронавируса", - говорит один из шанхайских аналитиков. Ранее резкий откат цены меди вызвал остановку торгов физической медью в Китае и занятие трейдерами выжидательной позиции.



Свинец с поставкой в мае подорожал на бирже на 2,28%, до 1320 юаней за т. Цена олова выросла на 1,89%, до 110230 юаней за т. Алюминий майской поставки подорожал на 1,4%, до 11970 юаней за т. Никель стал дороже на 0,28%, финишировав на отметке 95520 юаней за т.

