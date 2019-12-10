"Укрзализныця" анонсировала реконструкцию киевского вокзала

К Южному вокзалу пристроят высотку.

Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg

"Укрзализныця" анонсировала масштабную реконструкцию Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.

"Современный, удобный, без хаотично запаркованных автомобилей и стихийной торговли. Таким я вижу Центральный железнодорожный вокзал в Киеве. Его редевелопмент начинаем изнутри. Уже в ближайшие несколько месяцев планируем через систему Prozorro максимально открыто выбрать партнера, который возьмет в аренду торговые площади на Центральном, Южном вокзале и конкорсе (более 10 тыс. квадратных метров)", - приводятся в сообщении пресс-службы "Укрзализныци" слова председателя правления Евгения Кравцова.

По его словам, в ходе реконструкции будут ликвидированы торговые точки, которые мешают пассажирам или просто имеют некрасивый вид. Удобные и неиспользуемые площади, такие как багажное отделение, будут коммерциализированы. Новый арендатор должен будет вложить в них около 70 млн гривен.

За счет этой реформы планируется в семь раз увеличить доходы вокзала, который с начала 2019 года принес 87 млн гривен убытков.

Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg

На следующем этапе "Укрзализныця" планирует реконструировать привокзальные площади и впоследствии часть площадей передать в концессию. Также на базе железнодорожного вокзала должен появиться торгово-развлекательный центр. "До конца года мы публично представим на обсуждение общественности все этапы масштабной реконструкции", - заявил Кравцов.

На обнародованных им рендерах видно, что ТРЦ в виде высотного здания может появиться на площади возле Южного вокзала.

Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg

Напомним, в 2018 году на Центральном вокзале в Киеве произошло 1200 преступлений.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Банки с 28 декабря перейдут на новогодний график работыБанки с 28 декабря перейдут на новогодний график работы
Кабмин повысил тариф на доставку пенсийКабмин повысил тариф на доставку пенсий
Десяток стран может быть задействован в поставках запрещенных роSSийских удобрений в Украину, - анализДесяток стран может быть задействован в поставках запрещенных роSSийских удобрений в Украину, - анализ
Рада запретила импорт электроэнергии из РоSSии по двусторонних договорахРада запретила импорт электроэнергии из РоSSии по двусторонних договорах
Названы претенденты на концессию в порту ХерсонаНазваны претенденты на концессию в порту Херсона
Блок рекламы


Похожие новости
Арестованное Wi-Fi оборудование Киевского метрополитена продадут на аукционеАрестованное Wi-Fi оборудование Киевского метрополитена продадут на аукционе
"Укроборонпром" уволил директора Киевского бронетанкового завода"Укроборонпром" уволил директора Киевского бронетанкового завода
Аэропорт "Киев" в сентябре закроется на реконструкцию на 10 днейАэропорт "Киев" в сентябре закроется на реконструкцию на 10 дней
Coworking Platforma анонсировала 3 новых локации. После их открытия коворкинг-сеть станет крупнейшей в стране
"Киевводоканал" объявил тендер на реконструкцию Бортнической станции аэрации"Киевводоканал" объявил тендер на реконструкцию Бортнической станции аэрации
ЕИБ может выделить деньги на реконструкцию трассы Киев-ОдессаЕИБ может выделить деньги на реконструкцию трассы Киев-Одесса
Руководительницу киевского банка уличили в вымогательстве миллионной взяткиРуководительницу киевского банка уличили в вымогательстве миллионной взятки
СБУ ведет расследование в отношении киевского застройщикаСБУ ведет расследование в отношении киевского застройщика
КГГА анонсировала достройку одного из самых скандальных долгостроев КиеваКГГА анонсировала достройку одного из самых скандальных долгостроев Киева
Замдиректора киевского "Ледового стадиона" задержан за взяткуЗамдиректора киевского "Ледового стадиона" задержан за взятку
Последние новости
Подгружаем последние новости