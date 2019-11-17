На Харьковщине работников лесничества заподозрили в незаконной вырубке 18 тыс. деревьев

В Харьковской области восьми работникам лесничества объявили о подозрении в растрате государственного имущества на сумму более 98 млн гривен. По данным следствия, они незаконно вырубили около 18 тысяч деревьев, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

"Они, вероятно, совершили растрату вверенного им имущества путем незаконной вырубки более 18 тысяч деревьев на территории лесного хозяйства, в результате чего государству принесен ущерб на сумму более 98,6 млн гривен", - сообщили в ГПУ.

Фото: gp.gov.ua

14 ноября правоохранители провели обыски по местам проживания фигурантов расследования, продолжается досудебное следствие.

Напомним, 11 ноября Кабмин запустил пилотный проект электронной регистрации заготовки древесины и онлайн-карты вырубок деревьев.