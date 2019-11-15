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2019-11-15
Польша уведомила "Газпром" о прекращении закупок с 2023 года
Контракт, подписанный в 1996 году, закончится через три года.
Фото: obozrevatel.com
Совет правления польской компании PGNiG уведомил "Газпром" о намерении завершить обязывающий договор купли-продажи природного газа. Так называемый Ямальский контракт был подписан 25 сентября 1996 года, срок его действия истекает 31 декабря 2022 года.
Об этом пишет "Польское радио".
В декларации PGNiG написано, что поставки из РоSSии заменят сжиженным природным газа и топливом из других регионов.
В первом полугодии 2019 года Польша сократила закупки роSSийского газа на 28% до 4,3 млрд кубометров. После 2022 года, когда закончится действие контракта с Газпромом, польская госкомпания собирается значительно увеличить поставки СПГ из США.
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