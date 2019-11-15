Польша уведомила "Газпром" о прекращении закупок с 2023 года

Контракт, подписанный в 1996 году, закончится через три года.

Совет правления польской компании PGNiG уведомил "Газпром" о намерении завершить обязывающий договор купли-продажи природного газа. Так называемый Ямальский контракт был подписан 25 сентября 1996 года, срок его действия истекает 31 декабря 2022 года.

Об этом пишет "Польское радио".

В декларации PGNiG написано, что поставки из РоSSии заменят сжиженным природным газа и топливом из других регионов.