Украина экспортировала первую партию говядины в Китай
Миссия КНР проинспектировала украинские предприятия и провела и аудит системы контроля.
Украина поставила в Китай первую партию говядины.
Об этом сообщается на сайте Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
"Мы надеемся, что украинская делегация, которая вскоре будет находиться с визитом в КНР для участия в работе совместного подкомитета в сфере системы финансовой отчетности, сможет убедиться, что украинская говядина уже на прилавках китайских магазинов", - заявила и.о. главы ведомства Ольга Шевченко.
Отмечается, что китайские коллеги проинспектировали украинские предприятия и провели аудит государственной системы контроля в Украине.
"В результате инспекции стороны согласовали международный ветеринарный сертификат на экспорт замороженной говядины в Китай и утвердили перечень украинских компаний, которые могут поставлять эту продукцию в КНР", - говорится в сообщении Госпродпотребслужбы.
Напомним, возможность экспорта украинской говядины на китайский рынок изучалась еще с 2016 года - то есть с момента начала работы Госпродпотребслужбы. За это время состоялся ряд переговоров, встреч, миссий и визитов.
В апреле 2017 года в Украине находилась миссия КНР для оценки украинской системы государственного контроля за безопасностью пищевых продуктов, в части - производства говядины. По ее результатам в Киеве в мае 2017 был подписан Протокол инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требований в отношении экспорта замороженной говядины из Украины в КНР.
Таким образом китайский рынок был официально открыт для украинской говядины. Но для практического выхода на рынок украинские предприятия должны были пройти аудиты компетентного органа КНР. Сейчас этот рубеж преодолен.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
13.11.2019 12:11