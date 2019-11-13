Украина экспортировала первую партию говядины в Китай

Миссия КНР проинспектировала украинские предприятия и провела и аудит системы контроля.

?Украина экспортировала первую партию говядины в Китай
Фото: www.agro-investor.ru

Украина поставила в Китай первую партию говядины.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Мы надеемся, что украинская делегация, которая вскоре будет находиться с визитом в КНР для участия в работе совместного подкомитета в сфере системы финансовой отчетности, сможет убедиться, что украинская говядина уже на прилавках китайских магазинов", - заявила и.о. главы ведомства Ольга Шевченко.

Отмечается, что китайские коллеги проинспектировали украинские предприятия и провели аудит государственной системы контроля в Украине.

"В результате инспекции стороны согласовали международный ветеринарный сертификат на экспорт замороженной говядины в Китай и утвердили перечень украинских компаний, которые могут поставлять эту продукцию в КНР", - говорится в сообщении Госпродпотребслужбы.

Напомним, возможность экспорта украинской говядины на китайский рынок изучалась еще с 2016 года - то есть с момента начала работы Госпродпотребслужбы. За это время состоялся ряд переговоров, встреч, миссий и визитов.

В апреле 2017 года в Украине находилась миссия КНР для оценки украинской системы государственного контроля за безопасностью пищевых продуктов, в части - производства говядины. По ее результатам в Киеве в мае 2017 был подписан Протокол инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требований в отношении экспорта замороженной говядины из Украины в КНР.

Таким образом китайский рынок был официально открыт для украинской говядины. Но для практического выхода на рынок украинские предприятия должны были пройти аудиты компетентного органа КНР. Сейчас этот рубеж преодолен.

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