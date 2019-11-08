Годовая инфляция замедлилась до 6,5%

Это самый низкий показатель с начала 2014 года.

Годовая инфляция замедлилась до 6,5%
Фото: Flickr НБУ

Потребительская инфляция в Украине в октябре 2019 года замедлилась до 6,5% (год к году) по сравнению с 7,5% месяцем раньше.

Об этом сообщила в пятницу Государственная служба статистика.

Это самый низкий показатель с начала 2014 года.

По сравнению с сентябрем цены выросли на 0,7%. Сильнее всего подорожали яйца (на 9,6%) и овощи (на 4,6%). Также существенно выросла стоимость услуг мобильной связи - сразу 10,7%.

Напомним, что в связи с замедлением инфляции Национальный банк в этом году провел уже четыре раунда снижения учетной ставки. С 25 октября она составляет 15,5%. В НБУ ожидают, что на конец года показатель инфляции снизится до 6,3%, а в конце 2020 года достигнет среднесрочной цели 5%.

В 2018 году потребительская инфляция в Украине составила 9,8% (по сравнению с 13,7% в 2017 году), что стало самым низким уровнем за последние пять лет.



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