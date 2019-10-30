53% населения не поддерживает отмену моратория на торговлю землей, - опрос

53% населения не поддерживает отмену моратория на торговлю землей, - опрос
Фото: allkharkov.ua

53% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг" в конце октября, сказали, что выступают против отмены моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. За отмену высказался 31% респондентов, примерно половина из них - владельцы паев, которые обрабатывают их самостоятельно.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные в среду. Были опрошены 2000 человек методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,2%.

Более половины отметили, что можно вводить рынок земли в Украине: из них 22% за открытие рынка быстрее, 10% за то, чтобы это было через год, 21% – через несколько лет. Наряду с этим 28% против введения рынка земли вообще когда-либо.

В то же время, большинство (69%) против предоставления разрешения иностранцам покупать землю когда-либо. Лишь 7% за, то чтобы это было в ближайшее время, 4% - через год, 8% – через несколько лет. Даже среди тех, кто поддерживает введение рынка земли – половина против продажи ее иностранцам.

68% опрошенных считают, что в случае открытия рынка, земли можно продавать фермерам, которые работают на ней, 61% – всем гражданам Украины, около 40% – государственным компаниям и отечественным агрохолдингам. В то же время, продажу земли сельскохозяйственного назначения иностранцам или иностранным компаниям поддерживают около 10% (против – 82% опрошенных).

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