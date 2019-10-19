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2019-10-19
"Укроборонпром" уволил директора Киевского бронетанкового завода
Новое руководство концерна недовольно состоянием дел на предприятии.
Фото: facebook.com/rnbou
"Укроборонпром" уволил директора Киевского бронетанкового завода Вадима Шкавро.
Об этом говорится на сайте концерна.
Основанием для увольнения стало нестабильное финансово-экономическое положение завода и угроза срыва государтвенных контрактов.
И.о. директора КБТЗ стал Владимир Синявский, заместитель директора по производству.
ГП "Киевский бронетанковый завод" специализируется на производстве легкого бронетанкового вооружения, капитальном ремонте и модернизации бронетанковой, инженерной и боевой техники, ракетно-артиллерийского вооружения, изготовление запасных частей для бронетанкового вооружения и техники.
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