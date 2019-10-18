Рост стоимости добычи железной руды в Украине приведет к росту трудовой миграции, – Волынец

Сильный дефицит рабочих рук уже давно испытывают все отрасли экономики.

Принятие законопроекта 1210 в существующей редакции станет одним из новых факторов, который резко спровоцируют очередной поток и без того сильной трудовой миграции украинцев, сказал в интервью "5 каналу" народный депутат, председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Это "гвоздь" в экономику, который приведет к уменьшению заработных плат на предприятиях, и ни в коем случае – к их увеличению. А также к неконтролируемой миграции", – отметил Волынец.

Вопрос трудовой миграции актуален для Украины уже не один год. Сильный дефицит рабочих рук уже давно испытывают все отрасли экономики. Согласно опросу Research&Branding Group, общий потенциал украинской миграции – 5 миллионов граждан.

Как показывает опыт стран ЕС , решить трудовой вопрос может только умение государства изучать рынок труда и четкая стратегия развития, которая базируется на анализе, а не на политическом популизме, считает Евгений Кириченко, владелец международного агентства по трудоустройству Gremi Personal (Польша).

Металлургический комплекс считается одним из главных работодателей Украины. Он обеспечивает рабочими местами около четверти всего промышленно-производственного персонала.