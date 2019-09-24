Запасы газа в украинских хранилищах достигли целевого уровня 20 млрд куб. м

Украина подготовилась к возможному прекращению транзита газа.

?Запасы газа в украинских хранилищах достигли целевого уровня 20 млрд куб. м
Фото: oilcapital.ru

Запасы газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) 24 сентября достигли целевого уровня 20 млрд кубометров.

Об этом сообщила пресс-служба "Укртрансгаза".

"В подземных хранилищах Укртрансгаза уже накоплено 20,0 млрд куб. м газа в текущем году. Это на 26%, или на 4,1 млрд куб. м, больше чем в прошлом году. И еще этот показатель - исторический максимум запасов газа в ПХГ за последние девять лет", - заявила компания.

Закачка газа продолжится до середины октября, за это время планируют накопить еще около 0,5 млрд кубометров газа.

"Такие запасы газа в ПХГ, а также объемы добычи украинского газа и импорта из стран Евросоюза позволяют пока утверждать, что Украина готова к стабильному прохождению отопительного сезона 2019/2020", - заявили в "Укртрансгазе".

С 5 апреля 2019 года Украина прекратила отбор газа из подземных хранилищ и начала его закачку. Запасы газа на эту дату составляли 8,745 млрд куб. м.

Напомним, "Нафтогаз Украины" решил к отопительному сезону накопить в хранилищах рекордные за последние годы 20 млрд кубометров на случай прекращения роSSийского транзита с 1 января.

Для сравнения: в 2018 году отопительный сезон был начат с запасами 17,193 млрд кубометров, в 2017 - почти 17 млрд кубометров, в 2016 - всего 14,7 млрд кубометров.

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