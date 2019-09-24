Антирейдерская комиссия Минюста вернула Калушскую ТЭЦ в госсобственность

Новое правительство отменило решение своих предшественников.

Антирейдерская комиссия Минюста вернула Калушскую ТЭЦ в госсобственность
Фото: uie.kiev.ua

Комиссия Министерства юстиции по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации (т.н. "антирейдерская комиссия") отменила перерегистрацию Калушской ТЭЦ на территориальную громаду Калуша и вернула ее в собственность государства.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Андрей Герус.

"Это хорошая новость для украинских граждан - предприятие возвращено в государственную собственность. Это хорошая новость для шахтеров госшахт Львовско-Волынского бассейна - будет сохранена технологическая цепочка добычи-сбыта-потребления угля", - написал Герус в фейсбуке.

Напомним, в конце мая 2019 года Кабинет министров Владимира Гройсмана вывел из государственной собственности Калушскую теплоэлектроцентраль в Ивано-Франковской области. Ее передали в коммунальную собственность города Калуш, где когда-то был мэром тогдашний министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

В августе Минэнерго ликвидировало ГП ГП "Калушская ТЭЦ-новая" и передало его имущество горсовету.

Калушская ТЭЦ является фактически единственным объектом генерации и покупателем угля в Бурштынском острове, который не принадлежит энергохолдингу ДТЭК. Основная деятельность ТЭЦ - поставка горячей воды и пара "Карпатнефтехиму" и электроэнергии в общий рынок.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Львовская область потратила 580 тыс. на туристические указатели с безграмотным английскимЛьвовская область потратила 580 тыс. на туристические указатели с безграмотным английским
Рада обязала ФОПы 2-4 категорий переходить на кассовые аппаратыРада обязала ФОПы 2-4 категорий переходить на кассовые аппараты
Депутаты во втором чтении приняли законопроекты про РРО: что поменялось для ФОП в ритейле
British American Tobacco переносит центральный офис в Восточной Европе из Украины в РумыниюBritish American Tobacco переносит центральный офис в Восточной Европе из Украины в Румынию
Fitch и S&P повысили рейтинги "Метинвеста"Fitch и S&P повысили рейтинги "Метинвеста"
Блок рекламы


Похожие новости
«Черные регистраторы» переоформляли недвижимость в госреестрах Минюста. Ущерб только по одному кейсу — 16 млн грн«Черные регистраторы» переоформляли недвижимость в госреестрах Минюста. Ущерб только по одному кейсу — 16 млн грн
Еврокомиссия готовит пошлины на ввоз товаров из СШАЕврокомиссия готовит пошлины на ввоз товаров из США
Суд отказался вернуть "Укртелеком" Ахметова в госсобственностьСуд отказался вернуть "Укртелеком" Ахметова в госсобственность
Еврокомиссия отчиталась о стремительном росте импорта сжиженного газа из СШАЕврокомиссия отчиталась о стремительном росте импорта сжиженного газа из США
Еврокомиссия начала расследование поставок испорченной говядины из ПольшиЕврокомиссия начала расследование поставок испорченной говядины из Польши
Еврокомиссия оштрафовала MasterCard на 570,6 млн евро за завышенную комиссиюЕврокомиссия оштрафовала MasterCard на 570,6 млн евро за завышенную комиссию
Нацкомиссия по энергетике вдвое снизила тарифы на транзит газа по ГТСНацкомиссия по энергетике вдвое снизила тарифы на транзит газа по ГТС
Хозсуд отказался вернуть "Укртелеком" в госсобственностьХозсуд отказался вернуть "Укртелеком" в госсобственность
Апелляционный суд Киева разрешил "приватовским" компаниям взыскать с роSSийского Минюста $139 млнАпелляционный суд Киева разрешил "приватовским" компаниям взыскать с роSSийского Минюста $139 млн
Apple вернула Ирландии €14,3 млрд неуплаченных налоговApple вернула Ирландии €14,3 млрд неуплаченных налогов
Последние новости
Подгружаем последние новости