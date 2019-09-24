Антирейдерская комиссия Минюста вернула Калушскую ТЭЦ в госсобственность

Комиссия Министерства юстиции по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации (т.н. "антирейдерская комиссия") отменила перерегистрацию Калушской ТЭЦ на территориальную громаду Калуша и вернула ее в собственность государства.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Андрей Герус.

"Это хорошая новость для украинских граждан - предприятие возвращено в государственную собственность. Это хорошая новость для шахтеров госшахт Львовско-Волынского бассейна - будет сохранена технологическая цепочка добычи-сбыта-потребления угля", - написал Герус в фейсбуке.

Напомним, в конце мая 2019 года Кабинет министров Владимира Гройсмана вывел из государственной собственности Калушскую теплоэлектроцентраль в Ивано-Франковской области. Ее передали в коммунальную собственность города Калуш, где когда-то был мэром тогдашний министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

В августе Минэнерго ликвидировало ГП ГП "Калушская ТЭЦ-новая" и передало его имущество горсовету.

Калушская ТЭЦ является фактически единственным объектом генерации и покупателем угля в Бурштынском острове, который не принадлежит энергохолдингу ДТЭК. Основная деятельность ТЭЦ - поставка горячей воды и пара "Карпатнефтехиму" и электроэнергии в общий рынок.