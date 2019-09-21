Стартап MoviePass хотел перевести кинотеатры на подписку. Идея прогорела — ценой $70 млн

14 сентября пользователи американского стартапа MoviePass получили сообщение о закрытии проекта. Это была формальность — приложение заморозили еще в июле. MoviePass продавал подписку на походы в кино всего за $10/месяц. Идея была привлекательной для пользователей и убийственной для бизнеса. AIN.UA коротко вспоминает взлет и падение сервиса.

Компанию MoviePass основали еще в 2011 году. Изначально стартап продавал подписку на кино, опираясь на местоположение пользователя. Стоимость месячного абонемента варьировалась от $15 до $50 в зависимости от города и количества фильмов, на который оформлялся доступ. 3D-сеансы и IMAX-залы в список не входили.

Компания росла, но скромными темпами, к началу 2017 года набрав менее 2 млн подписчиков. Поворотным моментом стало назначение в 2016 году на пост CEO Митча Лова, выходца из Netflix. Он уверял, что стриминг-сервисы — не та причина, по которой снижается посещаемость кинотеатров. Виноваты цены. Тогда один кинотеатральный билет в США , в среднем, стоил $8,65.

MoviePass решил демпинговать — но для этого требовались деньги. В августе 2017 года стартап продал большую часть акций аналитической компании Helios and Matheson. Сделка обошлась в $65 млн, которые пустили на развитие бизнеса. Стоимость подписки уравняли для всех городов и понизили до $9,99/мес. За эти деньги можно было смотреть один фильм в день.

Заработки планировали получать на сборе и продаже данных. Бизнес-модель оказалась популярной — за несколько месяцев сервис прибавил 1 млн подписчиков, — но крайне нестабильной и дорогостоящей.

Дело в том, что MoviePass покрывал полную стоимость билетов, которые пользователи использовали в тарифе. Для этого пользователям выдавали дебетовые карты, связанные с банковским аккаунтом стартапа. В апреле 2018 года независимые аудиторы заключили, что компания несет серьезные убытки. В MoviePass заявили, что к 2019 году планируют выйти на прибыльность.

Чтобы этого добиться, в арсенале стартапа был только один инструмент — ухудшение тарифных условий. Сделки с кинотеатрами заключать не удавалось: на компромиссы шли только небольшие локальные сети. Крупнейшие игроки рынка — AMC, Regal и Cinemark — скидок не давали, считая стартап лишним звеном между клиентами и продуктом.

Поэтому MoviePass начал систематически ограничивать подписчиков. Сначала для регистрации закрыли тариф с безлимитными посещениями. Теперь за $9,99 предлагали только 4 фильма в месяц. Потом ряд аккаунтов заморозили или перевели на новые условия без уведомления владельцев. Следом из доступа убрали фильмы-блокбастеры, а также исключили ряд кинотеатров.

За этим последовали технические неисправности: сбои в работе приложения, неправильные списания средств и некачественная работа поддержки. Параллельно с этим, материнская компания Helios and Matheson объявила о гигантских убытках: годовые потери подскочили до $126 млн.

MoviePass хотели продать, но покупателей на стартап не нашлось. Поэтому с середины 2018 года проект просто заморозили — приложение перестало обновляться, списания средств остановили. Стартап некоторое время обещал пользователям вернуться, пока не объявил о реальном прекращении работы 14 сентября.

Впрочем, и в последнем пресс-релизе есть надежда на возрождение проекта. По заявлениям Helios and Matheson, проект можно перезапустить, если найти финансирование. Сейчас поиском таких альтернатив занимается специально сформированный комитет. Но дело скорее всего обернется простой продажей материальных и интеллектуальных активов фирмы, пишет The Verge.

Несмотря на закрытие, MoviePass внес свою лепту в развитие киноиндустрии. В ответ на его агрессивную экспансию, американские кинотеатральные сети создали свои подписочные продукты. Например, у сети AMC есть сервис Stubs A-List — он позволяет за $20/мес смотреть до трех фильмов в неделю. Сеть Regal сделала тариф Regal Unlimited, который стартует от $18 и позволяет смотреть неограниченное число фильмов.