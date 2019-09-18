РРО для ФОП и магазинов перенесут до 2021, лимит повысят до 2,5 млн — данные «Интерфакс»

Информагентство «Интерфакс-Украина» в разговоре с представителем фракции «Слуга народа» узнало о предстоящих изменениях в законопроектах №1053-1 и №1073, пишут AIN.UA

Как было

В первой редакции они обязывали все ФОП 2-4 групп в ритейле переходить на использование кассовых аппаратов или софтверных РРО (регистраторы расчетных операций). Но если для ФОП при обороте менее 1 млн грн в год устанавливался переходной период до 2021 года, то все ФОП-интернет-магазины должны будут использовать РРО уже через полгода после принятия законопроекта и вступления его в силу.

Также вводились «кэшбеки» для покупателей, которые пожалуются на нарушения — например, отсутствие чека. При этом, штрафы за нарушения увеличили: 150% от стоимости товара за первый и 250% за последующие ошибки.

Пакет законопроектов вызвал общественный резонанс, против него выступили представители бизнеса, а в Ассоциации платежных систем Украины обратились с петицией о пересмотре норм.

Что изменится — версия «Интерфакс»

«Интерфакс» передает, что к требованиям прислушались авторы проекта. Новые поправки включают:

отсрочку введения РРО с 2020 до 2021 год для интернет-магазинов;

повышение годового лимита дохода для 2-й группы ФОП с 1,5 млн (как сейчас) до 2,5 млн;

уменьшение штрафов за несоблюдение правил.

На заседании, посвященном вопросу, присутствовали премьер Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова и представители бизнеса.

Собеседник агентства назвал только двух менеджеров: главу «Укрпошты» Игоря Смелянского и генидректора маркетплейса Kasta.ua Андрея Логвина. Последний якобы позитивно оценил пилотный систему по использованию смартфонов и планшетов в качестве РРО.

«Он тестировал новую систему и дал вывод, что это можно применять» — рассказал источник.

Когда будет опубликованы новые версии законопроектов — не сообщается.

Что изменится — версия Нины Южаниной

Ранее о потенциальных изменениях в пакете законов писала член парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

По ее словам, в новой версии, уточнены виды деятельности, на которые распространяется требование использовать РРО. Это:

реализация бытовой техники;

лекарственных средств;

ювелирных изделий;

бывших в употреблении товаров в магазинах;

деятельность гостиниц, туристических агентств, кафе, баров, ресторанов,

а также реализация автозапчастей по перечню Кабинета Министров Украины.

Как видим, интернет-торговлю из этого списка исключили. Южанина также написала, что механизм получения «кэшбеков» за сообщения о нарушении убрали.

Штрафы останутся на прежнем уровне для физических РРО (кассовых аппаратов), а для ПО будут начисляться за нерегистрацию расчетной операции на сервере контролирующего органа.

Сама система программных РРО должна будет заработать спустя 90 дней после подтверждения решением Кабмина ее готовности.