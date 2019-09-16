Apple допустила критические высказывания в адрес аналитиков Goldman Sachs

Один из крупнейших инвестиционных банков США Goldman Sachs уделяет повышенное внимание корпорации Apple . За последние десять лет Goldman Sachs удалось приобрести облигаций данной компании на сумму не менее $44 млрд, а недавно именно этот банк выступил консультантом по сделке с Intel , согласно которой под контроль Apple должен перейти бизнес первой из компаний по разработке модемов для мобильных устройств. Goldman Sachs выступил партнёром Apple по выпуску фирменной кредитной карты, но когда аналитики банка попытались «раскрыть карты» компании из Купертино по оптимизации бухгалтерского учёта в свете недавних заявлений на презентации новых сервисов, Apple ответила резкой критикой, как отмечает Reuters.

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Надо сказать, что публичные компании редко позволяют себе комментировать аналитические записки экспертов в сфере инвестиций, поэтому данный прецедент интересен вдвойне. По мнению эксперта Goldman Sachs, щедрость Apple в предоставлении подписки на сервис TV+ потребует реструктуризации бухгалтерской отчётности, которая преследует цель демонстрации роста выручки на направлении платных услуг Apple . Как считают специалисты банка, Apple собирается проводить по отчётности бесплатные в течение первого года подписки на TV+ в качестве отдельной услуги, поставляемой вместе с проданным устройством. Такая реструктуризация ухудшит динамику выручки в сегменте устройств, но будет способствовать улучшению показателей в сегменте услуг.

Представители Apple заявили, что появление услуг TV+ и специфика их учёта в документах не окажет существенного влияния на финансовые результаты деятельности компании. Американские инвестиционные банки склонны обособлять деятельность своих финансовых аналитиков, поэтому их суждения и прогнозы могут идти вразрез с действиями других подразделений этих же банков. Аналитическая записка Goldman Sachs предсказывала негативное влияние бесплатного первого года подписки на TV+ на средние цены реализации продукции Apple и удельный доход в пересчёте на одну акцию компании. Прогнозировалось, что комбинация участвующего в предложении устройства и бесплатной подписки уменьшала бы их совокупную стоимость на $60. Цель по курсу акций Apple была снижена с $187 до $165. Очевидно, Apple очень дорожит репутацией своего бизнеса, связанного с услугами, а потому не смогла спокойно перенести публикацию такой аналитической записки.



