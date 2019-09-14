Украина договаривается о новой программе МВФ на $5 млрд, - Bloomberg

Кредит, скорее всего, будет рассчитан на три года.

Украина договаривается о новой программе МВФ на $5 млрд, - Bloomberg
Фото: premiumtimesng.com

Украина собирается договориться о новом займе в размере около 5 млрд. долларов США от Международного валютного фонда.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к переговорам источники.

Новая программа будет, скорее всего, рассчитана на три года, сообщает издание.

Ранее сообщалось, что миссия Международного валютного фонда, прибывшая в Украину, сосредоточится на обсуждении финансовой политики Украины, намерений нового правительства, а также создания эффективной антикоррупционной системы.

11 сентября премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что миссия Международного валютного фонда пробудет в Украине до 24 сентября. Он уверен, что в процессе переговоров будут достигнуты соглашения по всем вопросам.

Напомним, когда Гончарука утверждали на пост премьера, он пообещал продолжать переговоры с МВФ относительно новой 3-4-летней программы сотрудничества. Он планирует повысить темпы экономического роста Украины до 5-7%.

В начале сентября Украина окончательно рассчиталась с МВФ по программе stand-by 2014 года. Финальные платежи составили в целом 156 миллионов в долларовом эквиваленте.

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