Коломойский хочет долю в Приватбанке

Бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский считает, что он вправе требовать долю в акционерном капитале учреждения.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве .

По его словам, у него есть три требования по Приватбанку. Первое - "чтобы все, что на меня наговорили, отовсюду отозвали". Второе - "чтобы те, кто это натворил, понесли ответственность".

"И третье - пускай рассчитаются со мной", - сказал Коломойский.

Он отметил, что у него в Приватбанке было 2 млрд долларов, и он готов обменять этот капитал на акции Приватбанка.

"Я признаю, что была проведена эмиссия государством на 155 или 160 миллиардов. Отдайте мне на мои 60 из 200 миллиардов акции. И будем вместе сосуществовать", - сказал Коломойский.

Напомним, 18 декабря 2016 правительство приняло решение о национализации Приватбанка. Государство получило 100% в его капитале, а финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений Нацбанка и заключения независимого аудитора - компании EY.

Сейчас обстоятельства национализации являются предметом судебных разбирательств между государством и бывшими владельцами Приватбанка.