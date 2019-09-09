Fitch назвало условия нового соглашения между Украиной и МВФ

Среди обязательств Украины может быть новое законодательство, усиливающее надзор за финансовым сектором.

Fitch назвало условия нового соглашения между Украиной и МВФ
Фото: www.profi-forex.org

Новое соглашение Украины с Международным валютным фондом, вероятно, будет включать контрольные структурные показатели. Об этом говорится в обзоре международного агентства Fitch Ratings.

По прогнозам аналитиков, среди обязательств Украины могут быть новое законодательство, усиливающее надзор за финансовым сектором (закон о "сплите"), развитие рынка сельскохозяйственных земель, устойчивый прогресс и ощутимые результаты в борьбе с коррупцией, прогресс в приватизации и создание рыночного механизма для внутренних цен на газ.

Среди рисков новой программы Fitch Ratings указывает плохой послужной список Украины при завершении предыдущих программ, а также потенциально негативные судебные решения, которые приведут к отмене реформ, к примеру, в отношении "ПриватБанка".

Кроме того, аналитики агентства отмечают риски реализации реформ из-за потенциальной фрагментации представительства президента в Раде в случае политических разногласий по поводу политических приоритетов или давления все еще влиятельных корпоративных интересов.

Ранее сообщалось, что Fitch повысило рейтинг Украины до "B" с позитивным прогнозом.

Напомним, ранее министр финансов Оксана Маркарова заявила, что новая программа кредитования МВФ будет, возможно, последней. Также сообщалось, что миссия МВФ намерена посетить Украину с 10 по 24 сентября.

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