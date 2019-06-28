Украинский институт книги закупит 670 тыс книг для библиотек

На закупку в 2019 году потратят 87 млн грн.

Украинский институт книги закупит 670 тыс книг для библиотек
Фото: пресс-служба президента

Экспертный совет при Украинском институте книги обнародовал список изданий, рекомендованных к закупке в публичные библиотеки.

Как сообщает Читомо, совет отобрал 557 наименований книг от 79 издательств.

Всего для библиотек закупят 677 460 экземпляров книг на сумму 87 млн грн.

На рассмотрение совета 151 издательство подало 3013 названий книг, из которых 457 позиций убрали во время предварительной проверки на соответствие заявок условиям, озвученным Институтом.

"Мы сделали все, чтобы процесс отбора книг состоялся прозрачно, открыто и эффективно. Итоги закупок 2018-го года обсудили с библиотеками, – рассказывает начальник отдела поддержки книгоиздания УИК Юрий Марченко. – По результатам этого обсуждения решили отказаться от книг в мягких обложках".

Экспертный совет при Институте книги состоит из 50 человек – ученых, литературоведов, координаторов культурных проектов, руководителей библиотек, работников сферы образования и журналистов.

В списке – книги классиков (Джорджа Оруэлла, Фрэнсиса Скотта Фитцджеральда, Стефана Цвейга и др.), украинских современных авторов (Сергея Жадана, Гаськи Шиян, Андрея Кокотюхи, Маркияна Прохасько, Катерины Калитко и других), философов, журналистов и т.д. Полный список можно посмотреть на сайте Украинского института книги. На следующих этапах список книг должен утвердить Кабмин, затем состоятся переговорные процедуры с издателями для обеспечения закупки по самой низкой цене, рапределение книг по публичным библиотекам, заключение договоров с издателями, доставка книг и расчет с издателями. В 2018 году Экспертный совет рекомендовал закупить 741 книгу от 92 издательств. Тираж закупленных книг составил 1 млн 28 тыс 800 экземпляров.


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