Максим Гербут обвинил инвестора Андрея Колодюка в вымогательстве доли стартапа. Что говорит Колодюк

Максим Гербут, основатель стартапа PassivDom, написал для издания «Бизнес Медиа» колонку «Токсичные инвестиции в Украине. Как избежать инвестора, разрушающего стартап». В материале Гербут рассказал, что управляющий партнер фонда AVentures Андрей Колодюк требовал 35% компании и шантажировал его, пишут AIN.UA

В своей колонке Гербут сообщил, что Колодюк был одним из первых потенциальных инвесторов из Украины. По словам основателя PassivDom, Колодюк заявил, что готов уйти из фонда, став частью команды стартапа:

«Первый наш контакт с токсичным инвестором в Украине — Андрей Колодюк, заявивший что хочет бросить работу в фонде и стать нашим кофаундером, но на деле пытавшимся получить 35% компании за консалтинговые услуги по advisory agreement. Андрей говорил, что хранил в тайне от своих партнеров по фонду свои планы стать кофаундером никому неизвестного украинского стартапа».

Гербут пишет, что когда он понял, что инвестиций не будет, а Колодюк хочет получить долю «за так», то попрощался с ним. После этого, пишет основатель PassivDom, начались проблемы:

Мы начали получать почту с угрозами рассказать всем на свете какие мы плохие (всем украинским инвесторам, посольству США , инвестфондам в США и т.д.). Несмотря на сохраненную переписку, Андрей даже предпринял задокументированную письменную попытку вымогать $250 000, угрожая конкретными действиями чтобы уничтожить нашу репутацию. После предложения продолжить переписку в суде, токсичный инвестор исчез из нашей жизни. В итоге, это стоило нам репутационных ударов и потери трех инвестиционных сделок с украинскими инвесторами на сумму чуть более одного миллиона долларов два года назад.

Редакция AIN.UA попросила Андрея Колодюка прокомментировать слова Гербута. Колодюк не подтверждал и не опровергал слова Гербута:

В материале Максима Гербута нет ни одного доказательства его слов. Подобные обвинения должны нести за собой какой-то фактаж, иначе они представляют собой нарушение права на неприкосновенность деловой репутации (ст. 299 Гражданского кодекса Украины) и клевету (ст. 125 Уголовного кодекса Украины). В то же время есть следующие факты: несколько украинских изданий начали расследовать информацию о судебном деле американских инвесторов против Максима Гербута в американском суде. Суть претензий в том, что Максим дезинформировал инвесторов о состоянии дел проекта, вывел инвестиции через личные счета в Украине и использовал их на не связанные с компанией и проектом цели, причем речь идет о полумиллионе долларов. Таких инвесторов уже трое, и ни один из них не знал о существовании других. Их может стать еще больше. Но я не судья, и скоро мы узнаем решение американского судьи по этому вопросу. Если обвинения подтвердятся, это может стать серьезным ударом по репутации украинских стартапов для американских инвесторов. Как человек, хорошо знающий проект Максима и делавший много интро другим инвесторам, я несу ответственность за то, что рекомендовал его, и теперь не могу позволить этой ситуации остаться без ответа. Призываю журналистов руководствоваться фактами, общаться с пострадавшими инвесторами и не допускать распространения неподтвержденных неправдивых данных».

По мнению опрошенных редактором AIN.UA сотрудников украинских инвестиционных фондов, это первое подобное публичное обвинение известного украинского инвестора в непорядочности. Скорее всего, это негативно отразится на репутации лично Андрея Колодюка и в частности AVentures Capital. Также отрицательно скажется на репутации и инвестиционных перспективах PassivDom и лично Максима Гербута, если дело с судом против американских инвесторов решиться не в его пользу.

Фото Максима Гербута на главной — iForum 2019.