Инфляция в Украине в мае составила 0,7%

Рост потребительских цен по итогам месяца ускорился с 8,8% до 9,6%.

Инфляция в Украине в мае составила 0,7%
Фото: пресс-служба НБУ

Инфляция в Украине в мае 2019 года составила 0,7% по сравнению 1% в апреле, 0,9% - в марте, 0,5% - в феврале и 1% - в январе.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно данным Госстата, в годовом измерении рост потребительских цен по итогам мая текущего года ускорился до 9,6% с 8,8% в апреле и 8,6% в марте.

Базовая инфляция в мае 2019 года снизилась до 0,2%, тогда как в апреле ее показатель составлял 0,4%, марте - 1,2%, феврале - 0,2%, январе - 0,3%. В годовом измерении сохранилась на уровне апреля - 7,4% по сравнению с 7,6% в марте, 7,8% - в феврале и 8,3% - в январе.

Напомним, Национальный банк не стал снижать учетную ставку в июне и оставил ее на уровне 17,5% из-за рисков ухудшения прогноза инфляции.


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