Стадион "Черноморец" выставлен на "голландский аукцион" за 3,7 млрд гривен

Торги состоятся 25 июня.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу стадион "Черноморец" в Одессе.

Об этом говорится на сайте Фонда.

Торги состоятся 25 июня в виде "голландского аукциона", то есть со снижением цены. Стартовая цена - 3,67 млрд гривен.

Потенциальным инвесторам предлагается комплекс нежилых зданий центрального стадиона "Черноморец", расположенных в Одессе по адресу ул. Маразлиевская, 1/20 (стадион, фитнес-центр, гостиница, паркинг и пр.), и права требования по договорам, которые заключены с юридическими лицами в количестве 40 единиц. Общая площадь недвижимости – 80,289 тысяч квадратных метров.

Все активы находятся на балансе АО "Имэксбанк" и в таком составе предложены впервые.

Имэксбанк был закрыт в начале 2015 года после того, как Нацбанк поймал его на операциях, которые привели к уменьшению капитала и существенному ухудшению его ликвидности. Бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева говорила, что владелец банка Леонид Климов - один из крупнейших должников НБУ.

Организатором торгов является ООО "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн".

Стадион "Черноморец" - домашняя арена ФК "Черноморец", который занял предпоследнее 11 место в Украинской премьер-лиге сезона 2018-2019 годов и проиграл право остаться в высшем дивизионе "Колосу".