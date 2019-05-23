Кабмин возложил спецобязательства на государственные энергокомпании, а на ДТЭК - нет

Цены для населения будут сдерживать за счет государства.

Кабинет министров 22 мая возложил специальные обязательства на "Энергоатом", "Укргидроэнерго" и частично на "Укрэнерго", обязав их продавать электроэнергию населению по ценам ниже рыночных.

Об этом сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на одного из членов правительства.

"Мы приняли проекты постановления, которыми уточняется процедура анбандлинга "Нафтогаза", а также мы приняли все ключевые документы, необходимые для запуска нового рынка электроэнергии и для работы отрасли в целом. Речь идет о возложении специальных обязательств на "Энергоатом", "Укргидроэнерго" и частично на "Укрэнерго", о порядке проведения аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним контрактам, о порядке проведения конкурса на введение новых генерирующих мощностей и другие", - сказал он на условиях анонимности.

Решения были приняты без обсуждения.

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус в фейсбуке сообщил, что некоторые из принятых решений правительства содержат дискриминационные нормы, ставящие государственные компании в худшие условия, тогда как частные энергетические компании получают привилегированное положение.

Нардеп Сергей Лещенко в свою очередь прямо пишет в фейсбуке, что холдинг Ахметова освободили от нагрузки компенсировать цены на электричество для населения, а весь "тягар повесили на государственные компании".

Напомним, что такие же спецобязательства возложены на "Нафтогаз Украины", который не может продавать газ дороже определенной цены.

Спецобязательства для энергокомпаний связаны с переходом Украины на новую модель рынка электроэнергии. По некоторым оценкам, цены на электричество для населения с июля могут увеличиться в 2-3 раза.

По данным АМКУ, в 2015-2017 годах доля "Энергоатома" на рынке энергогенерации колебалась в пределах 54-57%, ДТЭК - 24-26%.