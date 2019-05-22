Компания TransferWise с офисом в Черкассах привлекла $292 млн при оценке в $3,5 млрд

Компания TransferWise, оператор одноименного международного сервиса по переводу денег, объявила о привлечении $292 млн при оценке в $3,5 млрд. Таким образом она вошла в число самых дорогих частных фирм Европы, передает Quartz, пишут AIN.UA

  • Среди инвесторов — Lead Edge Capital, Lone Pine Capital и Vitruvian Partners. В компании отметили, что новый раунд позволил текущим акционерам (большинство из которых — сотрудники), а также ранним инвесторам продать свои доли. Кроме этого, TransferWise привлекла новых инвесторов, в том числе BlackRock — крупнейшего в мире оператора активов — у которого есть финансовые ресурсы, опыт и связи по всему миру.
  • TransferWise — сервис для перевода средств, запущенный в 2011 году. В компании говорят, что обслуживают 5 млн клиентов по всему миру, обрабатывая транзакций на 4 млрд фунтов (более $5 млрд). В TransferWise работает более 1600 человек в двенадцати офисах по всему миру, включая Черкассы.
  • Руководство подчеркивает, что компания прибыльна уже больше двух лет. По итогам прошлого фискального года, который закончился в марте 2018-го, чистая прибыль TransferWise составила 6,2 млн фунтов (более $7,8 млн).



Дмитрий Демченко, AIN


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