Кабмин ужесточил лицензионные требования к туроператорам

Туроператоров обязали иметь постоянное финансовое обеспечение перед туристами, а также работать максимально открыто.

Кабмин ужесточил лицензионные требования к туроператорам
Фото: facebook.com/groups/govarta1

Кабинет министров приняло инициированные и разработанные Минэкономразвития изменения в лицензионные условия туроператорской деятельности.

Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли.

"Туристический сезон уже начался. Правительство должно уже сегодня защитить украинцев от действий недобросовестных туристических операторов, чтобы избежать коллапса, который возникал в предыдущие годы. Для этого мы инициировали ряд важных изменений в лицензионные условия ведения туроператорской деятельности. Этими изменениями мы обязываем туроператоров иметь постоянное финансовое обеспечение перед туристами, а также работать максимально открыто в правовом поле", - отметил первый вице-премьер - министр экономразвития и торговли Степан Кубив.

Согласно принятым изменениям, для получения лицензии туроператор должен обеспечивать финансовую гарантию перед туристами. Это может быть гарантия банка или другого кредитного учреждения. В случае осуществления выплаты возмещения туристам, туроператор должен восстановить сумму финансовой гарантии на следующий рабочий день.

"Кроме того, туроператор должен за 8 и за 2 часа до запланированного отправления рейса проверять информацию о времени его отправления и, в случае задержки более чем на 4 часа, размещать информацию об этом на своем сайте", - отмечается в сообщении.Также теперь туроператоры должны предоставлять информацию о турагентах, с которыми они работают, - наименование физ- или юрлица, срок действия агентского договора, реквизиты лица, предоставившего гарантию банка, а также информацию о действующих договорах на туристическое обслуживание с указанием страны временного пребывания.

Напомним, в июле 2018 премьер-министр Владимир Гройсман выступал за усиление ответственности туроператоров при невыполнении ими своих обязательств. Это было связано с рядом задержек и отмен рейсов в период летней навигации.

В сентябре прошлого года Кабмин разрешил Минэкономики проверять туроператоров.


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