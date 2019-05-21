Кабмин обжаловал отмену национализации Приватбанка

Иск Коломойского к НБУ и Кабмину 18 апреля удовлетворил Окружной админсуд Киева.

Кабинет министров 16 мая 2019 года подал апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда Киева об отмене национализации Приватбанка.

Об этом свидетельствуют данные реестра апелляционных жалоб, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года отменил решение о национализации Приватбанка, а также решение Национального банка о перечне связанных лиц финучреждения.

Правительство 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как Приватбанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.