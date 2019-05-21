Кабмин обжаловал отмену национализации Приватбанка

Иск Коломойского к НБУ и Кабмину 18 апреля удовлетворил Окружной админсуд Киева.

Кабмин обжаловал отмену национализации Приватбанка
Фото: София Гаврилюк

Кабинет министров 16 мая 2019 года подал апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда Киева об отмене национализации Приватбанка.

Об этом свидетельствуют данные реестра апелляционных жалоб, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года отменил решение о национализации Приватбанка, а также решение Национального банка о перечне связанных лиц финучреждения.

Правительство 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как Приватбанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.


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