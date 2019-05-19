Украинский 3DLOOK признали лучшим инновационным стартапом по версии премии LVMH

Украинский стартап 3DLOOK, который работает над технологией сканирования человеческого тела по фото, получил премию LVMH Innovation Award. Об этом сообщила компания LVMH на своем сайте, пишут AIN.UA

LVMH Innovation Award — премия французской корпорации LVMH (принадлежит Бернарду Арно, одному из самых богатых людей в мире), выпускающей предметы роскоши под брендами Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Hublot и другими. В рамках своей премии LVMH отмечает инновационные стартапы в сфере ритейла, электронной коммерции и смежных сфер.

«Технология, разработанная 3DLOOK, гарантирует, что покупатель приобретет одежду нужного размера. Это первое решение в мире, способное измерять параметры человеческого тела по двум фотографиям», — отмечают представители LVMH. Как победитель 3DLOOK получит персональную поддержку от LVMH для дальнейшего развития.

Украинский стартап 3DLOOK основал предприниматель Вадим Роговский в 2016 году. За время работы компания прошла акселерацию в Boost.vc и привлекла больше $1 млн инвестиций.