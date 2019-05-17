Минрегион разработал новый законопроект о долгостроях

Одна из целей - закрепить механизмы для защиты прав граждан, которые вкладывают финансы в строительство жилья.

Минрегион разработал новый законопроект о долгостроях
долгострой на ул. Семьи Сосниных 4а
Фото: novostroyki.lun.ua

Министерство регионального развития, совместно с ГП "НИПИ градостроительство" разработали новый законопроект "О защите прав пострадавших физических лиц при строительстве жилой недвижимости". Об этом сообщает пресс-центр Кабмина.

Главная цель законопроекта - закрепить законодательные механизмы для защиты прав граждан, которые вкладывают финансы в строительство жилья, а также решить вопрос с достройкой существующих долгостроев.

"Проблема долгостроев существует уже давно, однако до сих пор комплексно никак решалась. Сейчас Минрегион разработал новый законопроект, который направлен на внедрение эффективных механизмов решения этой проблемы и достройки уже существующих проблемных объектов. Самое главное, что должен урегулировать новый закон - обеспечить защиту прав граждан, чьи средства привлекаются в строительство жилья, путем создания действенного контроля за процессом инвестирования в недвижимость", - сообщил заместитель Министра регионального развития, Лев Парцхаладзе.

Также он отметил основной перечень проблем, которые должен решить этот закон:

  • незащищенность физических лиц при инвестировании средств в строительство жилья;
  • двойная продажа квартир;
  • нарушение сроков строительства объектов;
  • потеря инвестированных средств, в случае банкротства заказчика;
  • отсутствие информации о проблемных объектах;
  • отсутствие у инвесторов прав распоряжаться земельным участком и принимать решения по достройке проблемного объекта;
  • отсутствие оснований для вмешательства органов местного самоуправления в процесс строительства и механизмов достройки проблемных объектов;
  • отсутствие ответственности управляющих фондов финансирования строительства за невыполнение обязательств по передаче инвесторам в собственность квартир;
  • отсутствие действенного контроля за строительством.

В ближайшее время этот законопроект будет направлен на рассмотрение и согласование заинтересованными центральными органами исполнительной власти, после чего будет передан в Кабмин.

Напомним, 15 мая 2019 года Минрегион сообщил, что разработал новый законопроект о реконструкции хрущевок. Законопроект учитывает возможность реконструкции устаревшего жилья разной этажности, а не только пятиэтажек.

Документ определяет заказчиками проектов реконструкции исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов, расширяет перечень возможных источников финансирования проектов. Также он предусматривает различные варианты отселения жителей при реконструкции.


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