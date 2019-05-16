Гендиректор "Укрпочты" предлагает продать здание Главпочтамта в центре Киева

"Можно гостиницу построить, например"...

?Гендиректор "Укрпочты" предлагает продать здание Главпочтамта в центре Киева
Главпочтамт

Директор компании "Укрпочта" Игорь Смелянский не видит необходимости в использовании здания Главпочтамта в Киеве и хочет его продать.

Об этом он заявил на презентации годового отчета компании, передает "Интерфакс-Украина".

"Главпочтамт нам не нужен. Зачем сидеть всей "Укрпоште", в том числе главному офису, в центре Киева? Считаю, что в центре Киева такое замечательное здание можно гораздо лучше приспособить под нужды киевлян и самого города. Можно гостиницу построить, например... ", - сказал он.

По словам Смелянского, компания с удовольствием продаст историческое здание в центре столицы и переедет в более компактное здание в другом районе города, "если на то будет воля государства". При этом он отметил, что подобная стратегия относится не только к киевскому, но и к другим сортировочным центрам и офисам "Укрпошты" в областных центрах.

Он пояснил, что размещение Главпочтамта в центре Киева вызывает проблемы с доставкой почты, если в столице происходят какие-либо массовые акции.

"Исторически почта работала через железную дорогу. Так что все они (сортировочные центры в регионах, - ред.) - около железнодорожных станций. Там можно открыть замечательные офисы, гостиницы. И совершенно не нужно, чтобы туда съезжались все грузовики "Укрпошты", портили этим городской трафик", - считает Смелянский.

По его словам, все региональные сортировочные центры уже устарели, большинство из них, к тому же - многоэтажные, что существенно усложняет работу компании.

Напомним, в августе прошлого года "Укрпошта" по итогам электронных торгов заключила с ООО "Розетка.Уа" (Киев) договор аренды 1,5 тыс. кв. м площадей на первом этаже в здании Главпочтамта.

В феврале 2019 года "Укрпошта" закрыла креативное пространство "Укрпошта Арт Хаб" в здании Главпочтамта и заявила, что передаст помещение в аренду ООО "ПФ Ритейл" (дочерняя компания "Vodafone Украина").


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