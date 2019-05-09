Банк Morgan Stanley объявил об уходе из РоSSии

Банку выгоднее закрыть роSSийское представительство, чем поддерживать работу под санкциями

Банк Morgan Stanley объявил об уходе из РоSSии

Американский инвестиционный банк Morgan Stanley направит в первом квартале 2020 года в ЦБ РФ заявление о прекращении банковской деятельности в РоSSии. Об этом говорится в отчетности роSSийского подразделения банка за 2018 год, пишет роSSийская редакция Forbes.

Банк откажется от брокерской и депозитарной лицензий и ликвидирует соответствующие подразделения. Оставшийся бизнес Morgan Stanley переведет в компанию, которая оказывает консалтинговые услуги в области инвестиций и недвижимости.

В опубликованном банком документе отмечается, что из-за санкций, введенных против РоSSии в 2014 году, западные инвестиционные банки фактически не могут работать с роSSийским рынком капитала и слияний и поглощений. Также в банке отметили, что роSSийские законы, регулирующие ведение бизнеса, могут быстро изменяться, существует возможность их "неоднозначной интерпретации".

Ранее о планах Morgan Stanley сократить свое присутствие в РоSSии писал Bloomberg. Агентство сообщало, что банк закроет отделы по торговле акциями и валютой. Ожидалось, что банк продолжит деятельность в РоSSии в сфере корпоративных финансов. Тогда это решение объясняли снижением клиентской активности.

Morgan Stanley — не первый крупный западный банк, который сокращает свой бизнес в РоSSии из-за санкций. Ранее это сделали Royal Bank of Scotland, Deutsche Band и Barclays. Дочерние подразделения в РоSSии не могут совершать транзакции на рынке капитала или участвовать в слияниях и поглощениях компаний, а значит, не могут приносить достаточно прибыли.

Банк Morgan Stanley открыл представительство в РоSSии в 1994 году, у него есть лицензии на осуществление банковской деятельности, лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на дилерскую, брокерскую и депозитарную деятельность, бессрочные лицензии на дилерскую и депозитарную деятельность. В настоящее время основные направления работы банка - конверсионные операции, операции на денежном рынке с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, предоставление инвестиционно-финансовых услуг клиентам (слияния и поглощения, первичное размещение акций и др.)

Напомним, в марте Евросоюз продлил еще на полгода индивидуальные санкции в отношении физических и юридических лиц в РоSSии за антиукраинскую агрессию. Санкции поддерживают также США и Канада.


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