Кабмин упростил модернизацию электросетей низкого и среднего напряжения

Это сделано, чтобы поспособствовать развитию и усилению мощности электросетей.

На реконструкцию или техническое переоснащение линий электрических сетей, трансформаторных подстанций и объектов инженерно-транспортной инфраструктуры напряжением не выше 10 кВ больше не нужно разрешение от Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСК).

Об этом сообщается в пресс-центре Кабмина.

Кабинет Министров Украины утвердил изменения в перечень строительных работ, не требующих документов, дающих право на их выполнение, и по истечении которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию.

Согласно этим изменениям, теперь не требуется разрешение Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины для реконструкции или технического перевооружения электрических сетей напряжением до 10 кВ включительно.

Изменения вступили в силу 23 марта этого года.

"Нагрузка на электрические сети возрастает в разы. Поэтому для их развития, а также для усиления их мощности было инициировано внести работы по реконструкции и техническому переоснащению электросетей до 10 кВ в перечень строительных работ, которые можно выполнять без разрешения ГАСК. Это в свою очередь ускорит присоединение новых потребителей электроэнергии к сетям, а также обеспечит соответствующее качество электроснабжения для таких потребителей ", - сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

Напомним, в конце марта 2019 года Кабинет министров Украины принял постановление, которое облегчает условия ведения бизнеса и повысит позиций Украины в рейтинге Doing Business.

Документ упрощает процесс приведения уставов существующих ООО соответствии с законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". Постановление вводит единый и прозрачный порядок присвоения почтовых адресов объектам строительства и объектам недвижимого имущества, ранее такая процедура отсутствовала и решалась чиновниками в "ручном режиме".