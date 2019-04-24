Минздрав закупит дополнительные вакцины за счет сэкономленных госсредств

Планируется закупить 780 тыс. доз. за 95 млн грн

Минздрав закупит дополнительные вакцины за счет сэкономленных госсредств
Фото: narodna-pravda.ua

Кабинет министров разрешил Министерству здравоохранения закупить дополнительные вакцины от кори, краснухи и паротита (КПК) за счет средств, которые были сэкономлены на международных закупках за средства госбюджета 2016 года. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно постановлению, принятому на заседании правительства 24 апреля, на дополнительную закупку вакцины КПК будет направлено до 95 млн грн за счет остатков средств, которые были сэкономлены на счетах специализированных международных организаций.

За счет этих денег планируется закупить 780 тыс. доз.

Согласно объяснительной записке к проекту постановления, общая экономия в рамках закупки лекарственных средств за счет госбюджета 2016 года составила 205 млн грн.

Напомним, 22 апреля 2019 года Минздрав сообщил, что в начале лета закупленные государством вакцины, появятся в частных клиниках, которые заключили договор с Нацслужбой здоровья Украины, а также в роддомах.


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