Apple обвинили в мошенничестве с акциями

На компанию Apple был подан коллективный иск, в котором производитель обвиняется в мошенничестве с ценными бумагами за ложные заявления и не раскрытие негативной информацию о перспективах своего бизнеса. Что в свою очередь привело к падению рыночной стоимости компании на $74 миллиарда всего за один день.

Как сообщает Reuters, групповой иск был подан в федеральный суд в Окленде, штат Калифорния, системой пенсионного обеспечения работников города Розвилла. В иске утверждается, что Apple скрывала падения спроса на iPhone, чтобы удержать стоимость акций. Apple также обвиняют в сокрытии того факта, что производственные заказы на iPhone были сокращены, а цены снижены.