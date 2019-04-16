Фирма, подозреваемая в хищении на проекте "Стена", продолжает ее строить

"Стройцентр Витязь" получила аванс на строительство размером в 20 млн гривен.

Фирма, подозреваемая в хищении на проекте "Стена", продолжает ее строить
Фото: dpsu.gov.ua

В апреле 2019 года частная фирма ООО "Стройцентр Витязь" получила аванс размером в 20 млн гривен со счета Государственной казначейской службы за продолжение работ, связанных с обустройством границы с РоSSийской Федерацией. Об этом сообщает «Экономическая правда», со ссылкой на проект "Марлин".

С 2015 года "Стройцентр Витязь" был одним из генеральных подрядчиков по возведению границ Украины. Директору и основателю этой фирмы Агаверди Адилову еще в 2017 году НАБУ выдвигало подозрение в растрате имущества в особо крупных размерах, а также подделке документов.

По данным журналистов "Слідство.Інфо", за все время строительства "стены" с Россией, "Стройцентр Витязь" получил от Госпогранслужбы более 135 млн гривен.

Напомним, проект обустройства украинской границы с Россией, которое имеет название "Европейский вал", или "Стена", начали реализовывать в 2014 году по инициативе Арсения Яценюка.

В связи с тем, что в 2015-2017 годах было недофинансирование проекта, его продлили до 2021 года.

С 1 апреля 2019 года возобновились активные работы по реализации запланированных мероприятий по инженерно-техническому обустройству роSSийско-украинской госграницы.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Hewlett Packard Enterprise закрыла представительство в Украине. Штат на 80 сотрудников перевели на аутстафинг
Украинский католический университет возьмет кредит в США на расширениеУкраинский католический университет возьмет кредит в США на расширение
ГФС урегулировала использование смартфонов как кассовых аппаратовГФС урегулировала использование смартфонов как кассовых аппаратов
Львовский исполком согласовал строительство отеля в парке им. ХмельницкогоЛьвовский исполком согласовал строительство отеля в парке им. Хмельницкого
НБУ назвал важнейшие платежные системы УкраиныНБУ назвал важнейшие платежные системы Украины
Блок рекламы


Похожие новости
Администрация морпортов предложила построить LNG-терминал в РениАдминистрация морпортов предложила построить LNG-терминал в Рени
Апелляционный суд признал незаконным договор аренды, который позволял застроить урочище "Бычок" в КиевеАпелляционный суд признал незаконным договор аренды, который позволял застроить урочище "Бычок" в Киеве
Фирма Гладковского получила 34 млн предоплаты по тайной сделке, - СМИФирма Гладковского получила 34 млн предоплаты по тайной сделке, - СМИ
Главу "Запорожгаза", подозреваемого в хищении газа на 26 млн грн, отстранили от должностиГлаву "Запорожгаза", подозреваемого в хищении газа на 26 млн грн, отстранили от должности
НАБУ сообщило о подозрении по делу охищении 93,27 млн гривен "Укрзализныци" двум помощникам депутатаНАБУ сообщило о подозрении по делу охищении 93,27 млн гривен "Укрзализныци" двум помощникам депутата
Директора предприятия, подозреваемого в хищении бюджетных средств при ремонте дороги, задержали на взятке во ЛьвовеДиректора предприятия, подозреваемого в хищении бюджетных средств при ремонте дороги, задержали на взятке во Львове
"Укрэнерго" хочет построить гигантскую батарею на 200 МВт"Укрэнерго" хочет построить гигантскую батарею на 200 МВт
Ощадбанк отреагировал на расследование НАБУ о хищении 20 млн долларовОщадбанк отреагировал на расследование НАБУ о хищении 20 млн долларов
В селах под Киевом запретили строить многоэтажкиВ селах под Киевом запретили строить многоэтажки
В Украине разрешили строить многоэтажки по-новомуВ Украине разрешили строить многоэтажки по-новому
Последние новости
Подгружаем последние новости