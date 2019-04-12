Amazon купила разработчика складских роботов Canvas Technology

Компания Amazon.com Inc объявила в среду о приобретении робототехнического стартапа из Боулдера (штат Колорадо) Canvas Technology, создавшего автономные тележки для транспортировки товаров по территории склада.

Amazon купила разработчика складских роботов Canvas Technology

TheStreet

Представитель Amazon не стала раскрывать стоимость сделки, лишь отметив, что компании разделяют общее видение будущего, в котором люди работают совместно с роботами для дальнейшего повышения безопасности труда и эффективности использования трудовых ресурсов.

Крупнейший в мире онлайн-ретейлер за последнее время значительно повысил уровень автоматизации центров обработки и исполнения заказов с помощью роботов, разработанных компанией Kiva Systems, которую он приобрел в 2012 году за $775 млн.

Amazon также демонстрирует растущий интерес к технологиям автономного вождения, недавно приняв участие в раунде финансирования стартапа по разработке самоуправляемых автомобилей Aurora Innovation Inc в размере $530 млн.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Коломойский хочет $2 млрд за национализацию ПриватБанкаКоломойский хочет $2 млрд за национализацию ПриватБанка
Акции Intel упали в цене после того, как аналитик понизил рейтинг компанииАкции Intel упали в цене после того, как аналитик понизил рейтинг компании
На чем IT-гиганты заработали свои миллиарды в 2018 году (инфографика)На чем IT-гиганты заработали свои миллиарды в 2018 году (инфографика)
Украинский католический университет возьмет кредит в США на расширениеУкраинский католический университет возьмет кредит в США на расширение
Fitch подтвердил рейтинг "Нафтогаза" на уровне В-Fitch подтвердил рейтинг "Нафтогаза" на уровне В-
Блок рекламы


Похожие новости
Бывшая жена основателя Amazon по условиям развода получила 4% акций компании стоимостью $35 млрдБывшая жена основателя Amazon по условиям развода получила 4% акций компании стоимостью $35 млрд
Украинский ИИ-стартап Captain Growth за $3,75 млн купила израильская PerionУкраинский ИИ-стартап Captain Growth за $3,75 млн купила израильская Perion
Корейская Posco Daewoo купила зерновой терминал в НиколаевеКорейская Posco Daewoo купила зерновой терминал в Николаеве
Инвестгруппа Concord Capital купила кредиты украинских банков на 6,5 млрд гривенИнвестгруппа Concord Capital купила кредиты украинских банков на 6,5 млрд гривен
Amazon стала самой дорогой частной компанией в миреAmazon стала самой дорогой частной компанией в мире
Amazon тестирует свою технологию без кассиров в крупных магазинахAmazon тестирует свою технологию без кассиров в крупных магазинах
Amazon планирует открыть до 3 тысяч магазинов без кассировAmazon планирует открыть до 3 тысяч магазинов без кассиров
Стоимость Amazon достигла $1 триллиона
Amazon будет стоить $2,5 трлн к 2024 году, - аналитикиAmazon будет стоить $2,5 трлн к 2024 году, - аналитики
Amazon может стать первой компанией стоимостью 1 триллион долларовAmazon может стать первой компанией стоимостью 1 триллион долларов
Последние новости
Подгружаем последние новости