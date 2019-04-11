Львовский исполком согласовал строительство отеля в парке им. Хмельницкого

По словам мэра Андрея Садового, речь идет о "Хилтоне".

Львовский исполком согласовал строительство отеля в парке им. Хмельницкого

На месте закрытого музея во львовском парке культуры и отдыха им. Богдана Хмельницкого построят гостиницу Hilton. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы приняли решение: во Львове хотят построить гостиницу, кажется, Hilton. Там должна быть половина здания - классическая гостиница, половина здания - апарт-отель. Это должно быть здание высокого архитектурного уровня - произведение искусства", - сказал Садовый на заседании исполнительного комитета Львовского горсовета.

По словам Садового, застройщик за свой счет профинансирует реконструкцию парка.

Согласно тексту решения от 20 сентября 2018 года, Львовский горсовет согласовал продажу земельного участка площадью 1,06 га по ул. Лыжвярской, 1 во Львове ООО "Апартотель" за 18,52 млн грн.

По градостроительным условиям, здание не должно быть выше 34 м. Площадь застройки – примерно 1 600 кв.м. Общая площадь апартаментов составляет 8 300 кв. м.

ООО Апартготель создано в 2016 году. По данным Единого госреестра, бенефициарами компании являются Ростислав Заремба, Степан Стойко (у каждого – 49,3%) и Роман Попко (1,3%).

Напомним, часть киевского отеля "Хилтон" в судебном порядке запрещена для эксплуатации в связи с нарушениями пожарной безопасности.


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