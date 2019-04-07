Акции Intel упали в цене после того, как аналитик понизил рейтинг компании

Акции Intel упали в цене после того, как аналитик понизил рейтинг компании

По мнению Wells Fargo Securities, акции Intel вероятно снизят темп своего роста после подъёма в начале этого года почти на 20 процентов вследствие восстановления рынка полупроводников. Аналитик Wells Fargo Аарон Рейкерс понизил свой рейтинг по акциям Intel с показателя «Outperform» до «Market Perform», сославшись на завышенную оценку акций компании и растущую конкуренцию со стороны Advanced Micro Devices (AMD). «Мы считаем, что акции Intel теперь соответствуют более сбалансированному риску к вознаграждению», — написал он в пятницу. «Настроение инвесторов стало более сдержанным на фоне положительной динамики и роста акций AMD». После объявления выводов аналитика в пятницу акции Intel упали на 1,5 % до $55,10.

В конце прошлого года AMD представила свой 7-нм серверный чип следующего поколения под названием Rome, который будет выпущен в середине 2019 года. В то же время первые чипы Intel, основанные на 10-нм технологии, не будут поставляться вплоть до сезона отпусков 2019 (т. е. ноября–декабря). Учитывая, что более тонкие технологические процессы всегда позволяли полупроводниковым компаниям создавать более быстрые и более энергоэффективные чипы, то можно понять настороженность аналитиков по сложившемуся отставанию Intel в данном направлении от своего конкурента.

Рейкерс прогнозирует, что доля чипов AMD на рынке серверов вырастет до 20 % и более в долгосрочной перспективе с 5 % в прошлом году. «Мы считаем, что для 7-нм процессора AMD Rome будет очень комфортно конкурировать с грядущим 14-нм Cascade Lake-AP от Intel, а также 10-нм Ice Lake», — написал он. По данным FactSet, текущий рейтинг AMD у Рейкерса на уровне «Outperform», то есть выше, чем у Intel после понижения.

Учитывая общий подъём рынка, Рейкерс повысил свою целевую цену для акций Intel до $60 с $55, что предполагает рост акций компании на 9 %.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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