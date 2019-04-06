Fitch подтвердил рейтинг "Нафтогаза" на уровне В-

Агентство не учло получение $2,6 млрд от "Газпрома" в соответствии с решением Стокгольмского суда.

Fitch подтвердил рейтинг
Фото: Радио Свобода

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) НАК "Нафтогаз Украины" на уровне "B-" со стабильным прогнозом.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Подтверждение отражает прочные связи "Нафтогаза" с единственным акционером – Украиной ("B-"/стабильный)…", – говорится в сообщении агентства в пятницу вечером.

Fitch добавляет, что рейтинг также учитывает слабый профиль ликвидности "Нафтогаза", но в целом относительно низкий левередж, а также некоторую неопределенность, связанную с внутренними ценами на газ, анбандлингом и политическим риском.

Агентство указывает, что государство по-прежнему гарантирует значительную часть долга "Нафтогаза" - 30% валового долга компании на конец 2018 года, а финансовые показатели компании тщательно контролируются МВФ, основным кредитором Украины, который стимулирует правительство обеспечивать адекватное финансирование НАК.

По мнению агентства, более сильные финансовые результаты "Нафтогаза" в 2016-2018 годах могут быть неустойчивыми в долгосрочной перспективе, поскольку зависят от внешних факторов. Fitch также исключает из своих прогнозов компенсацию правительством разницы в ценах, по которым компания продает газ населению и промышленности.

Что касается анбандлинга, ожидаемого в 2020 году, то Fitch не предполагает для НАК никаких доходов от транзита или какой-либо компенсации за разделенные активы. Еще одной причиной исключения транзитных доходов из оценки компании в будущем, на которое указывает агентство, – истечение срока действия контракта с "Газпромом". По мнению Fitch, после 2020 года "Нафтогаз" будет фокусироваться на внутреннем рынке: продажа и хранение газа, продажа нефтепродуктов и СПГ, а также добыча газа.

Агентство также консервативно не учитывает в своих оценках получение украинской компанией $2,6 млрд от "Газпрома" в соответствии с решением Стокгольмского арбитража, поскольку сроки не определены.

Напомним, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по иску "Нафтогаза" против "Газпрома", согласно которому роSSийский газовый монополист должен выплатить украинской стороне 2,6 млрд долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа.


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