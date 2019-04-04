Американское госагентсво USAID запускает в Украине два бизнес-инкубатора — EO Business Inubators

Агентство США по международному развитию (USAID) запускает в Украине два бизнес-инкубатора EO Business Inubators – в Киеве и Харькове. На сайте проекта уже принимают заявки – податься в программу можно до 3 мая, а обучение начнется 20 мая, пишут AIN.UA.

На первом этапе будет отобрано 4 команды, затем количество планируют увеличить до 30 команд в каждом инкубаторе. Об этом соучредитель ЕO Чарльз Уайтхед рассказал изданию “Новое время”.

Отобранные стартапы примут участие в экспертных сессиях с предпринимателями и инвесторами со всего мира, научатся масштабировать бизнес и получат возможность привлечь стартовый капитал от партнеров ЕO. В обмен инкубатор получает 7% в проекте.

Как рассказали AIN.UA, инкубатор не предоставляет своим резидентам финансирование.

Американское госагентсво USAID запускает в Украине два бизнес-инкубатора — E? Business Inubators

Программа инкубаторов рассчитана на 4 месяца и ориентирована на стартапы на pre-seed, seed и более поздних стадиях развития. В фокусе инкубатора – технологические стартапы во всех сферах. Единственное условие – они должны быть украинскими. Это могут быть как технологии, ориентированные на IT, так и на агросектор, медицину, финансы, а также хардверные и научные проекты. В первую очередь будет уделяться внимание команде, а потом уже технологии.

Пока EO открывает только два инкубатора, однако, как Уайтхед сообщил в комментарии AIN.UA, в агентстве не исключают, что запустят аналогичные программы и в других городах Украины. Это будет зависеть от того, насколько успешным покажет себя первый набор.

Проект EO входит в программу USAID «Конкурентоспособная экономика Украины», которая поддерживает украинские стартапы, малые и средние предприятия. Цель проекта – стимулирование технологической экономики Украины и помощь бизнесу с выходом на международные рынки.

 


Майя Яровая, AIN


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