Украинский ИИ-стартап Captain Growth за $3,75 млн купила израильская Perion
Изральская компания Perion Network огласила о покупке украинского стартапа Septa Communications более известного под именем Captain Growth. Сумма сделки — $3,75 млн. Часть денег выплатят непосредственно при поглощении компании, остальную сумму стартап получит в течение двух лет при выполнении поставленных KPI. Первыми на покупку обратили внимание журналисты tech.eu, пишут
Perion Network занимается рекламными решениями для издателей и брендов. Компания была основана в 1999 году под названием IncrediMail и занималась развитием одноименного почтового клиента. В в 2006 году фирма акции на бирже, а в 2011 сменила название на Perion. К 2015 году выручка Perion достигла $330 млн.
Septa Communications — украинский стартап, основанный Дмитрием Плешаковым и Дмитрием Билашем в 2017 году. Фаундеры запустили проект после управления собственным digital-агентством.
Компания развивает проект под названием Captain Growth, Это ИИ-продукт, способный анализировать рекламу и управлять маркетинговыми активностями клиентов. Ранее команда участвовала в акселераторе StartAD и не привлекала инвестиций.
По словам CEO Perion Дорона Герстеля, технологии Captain Growth помогут Perion лучше таргетировать рекламу для брендов и находить релевантную аудиторию.
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