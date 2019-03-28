Фонд энергоэффективности начал финансирование первых 15 проектов

Работа Фонда должна помочь Украине отказаться от импорта газа в течении трех лет.

Фонд энергоэффективности, Международная финансовая корпорация (IFC, Группа Всемирного банка) и АБ "Укргазбанк" подписали трехстороннее соглашение по запуску программы финансирования проектов термореновации зданий для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, сообщается на сайте министерства.

"Сегодняшнее событие является знаковым для Украины, как страны которая стремится к энергонезависимости. Подписанное Соглашение дает старт финансированию первых 15 проектов в ОСМД - "Первые ласточки", которые тестируют процедуры Фонда энергоэффективности", - отметил Зубко.

Общее финансирование 15 проектов в ОСМД составляет около 40 млн грн.

По словам Зубко, работа Фонда должна помочь Украине отказаться от импорта газа в течении трех лет.

"Если страна движется в направлении увеличения добычи газа, то задача жилищного сектора - уменьшить энергопотребление вдвое. И Фонд - это еще один ключевой инструмент, который будет оказывать не только финансовую, но и техническую поддержку в этом направлении. Наши цели очень амбициозны - энергонезависимость страны, уменьшение энергопотребления в жилом секторе на 50% и ежегодный сопровождение Фондом как минимум 3 тыс. проектов", - добавил министр.

В свою очередь, директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен подчеркнула, что сегодня мы можем говорить фактически о полноценном запуске Фондом энергоэффективности программы "Первые ласточки", которая будет способствовать повышению энергоэффективности и уменьшению энергопотребления в жилом секторе.

Напомним, Кабинет министров 20 декабря 2017 года создал госучреждение "Фонд энергоэффективности". Фонд будет предоставлять кредиты и гранты на реализацию проектов по энергоэффективности, проводить финансовую оценку и оценку рисков таких проектов, будет разрабатывать финансовые критерии соответствия для банков, которые будут приобщаться к финансируемым фондом проектам.