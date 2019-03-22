Одессит под видом перевозчика украл 23 тонны семечек у херсонского предпринимателя

Обвинительный акт по подозрению в мошенничестве направлен в суд.

?Одессит под видом перевозчика украл 23 тонны семечек у херсонского предпринимателя

Житель Одессы, выдавая себя за перевозчика, украл у херсонского предпринимателя 22,5 тонны семян подсолнечника.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры области.

Отмечается, что обвинительный акт в отношении подозреваемого в мошенничестве направлен в суд.

По данным следствия, житель Одессы в сговоре с неустановленными лицами решил подзаработать на чужом бизнесе. Он встретился с предпринимателем в с. Степановка Херсонской области. Мужчина представился перевозчиком и показал хозяину документы, выдавая себя за другое лицо. Ничего не подозревая, предприниматель сообщил, что перевозчик должен доставить 22,5 тонны семян в Одессу по необходимому адресу", - говорится в сообщении.

Однако, как выяснилось, в Одессе мошенник изменил курс следования и не доставил товар по адресу.

"Дельцы распорядились подсолнечником по своему усмотрению. В результате мошеннических действий владельцу семян было нанесено более 235 тыс. гривен ущерба", - сообщили в прокуратуре.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Принимаются меры по установлению других причастных к мошенничеству лиц.

Напомним, ранее в Харьковской области мужчина угнал грузовик с 6 тоннами семечек.


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