Количество миллионеров в США превышает население Швеции

Число богатых людей в стране увеличивается уже десять лет подряд.

Количество миллионеров в США превышает население Швеции

Количество богатых людей в Соединенных Штатах Америки превышает население таких стран, как Швеция или Португалия. Об этом говорится в исследовании чикагской консалтинговой компании Spectrem Group, передает Эспресо.tv.

При этом количество миллионеров увеличивается уже десять лет подряд, отмечается в отчете.

По результатам исследования, в США проживают 11,8 млн человек, чистая стоимость активов которых составляет не менее $1 млн. Количество людей с состоянием в $1-5 млн в 2018 году увеличилось на 2,5% - до 10,23 млн.

Количество ультра-богатых людей, активы которых оцениваются в $5-25 млн, выросло на 3,5% и составило 1,397 млн. Американцев с состоянием более $25 млн за прошлый год стало больше на 0,6% - 173 тыс.

"В 2018 году рост числа богатых жителей США замедлился из-за ослабления темпов подъема глобальной экономики и спорной политической ситуации в стране", - отмечает президент компании Джордж Волпер.

Несмотря на это, общее количество домохозяйств, состояние которых принадлежат к верхним категориям оценки, почти удвоилось со времен мирового финансового кризиса в 2008 году, добавил он.

Результаты исследования основаны на данных опроса около 8,6 тыс. американцев, говорится в сообщении.

Стоит отметить, что по данным 2017 года население Швеции составляет 9,995 млн человек, в Португалии проживает 10,31 млн человек.

Напомним, годовой доход больше миллиона гривен задекларировали более 4800 украинцев.


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