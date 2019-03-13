НБУ выпустит монеты, посвященные Томосу

Они появятся в продаже 25 марта в трех металлах и номиналах.

Национальный банк с 12 марта открыл предварительный онлайн-заказ на памятные монеты "Предоставление Томоса об автокефалии Православной церкви Украины".

Они появятся в продаже 25 марта в трех металлах и номиналах, сообщила пресс-служба НБУ.

Монета номиналом 5 гривен из нейзильбера будет выпущена тиражом 75 000 штук.

Монета номиналом 20 гривен из серебра с локальной позолотой - 4000 штук.

Монета номиналом 100 гривен из золота - 1500 штук.

Эти монеты продолжат серию "Духовные сокровища Украины".

Они посвящены предоставлению Томосу об автокефалии Православной церкви Украины


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