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НБУ выпустит монеты, посвященные Томосу Они появятся в продаже 25 марта в трех металлах и номиналах. Национальный банк с 12 марта открыл предварительный онлайн-заказ на памятные монеты "Предоставление Томоса об автокефалии Православной церкви Украины". Они появятся в продаже 25 марта в трех металлах и номиналах, сообщила пресс-служба НБУ. Монета номиналом 5 гривен из нейзильбера будет выпущена тиражом 75 000 штук. Монета номиналом 20 гривен из серебра с локальной позолотой - 4000 штук. Монета номиналом 100 гривен из золота - 1500 штук. Эти монеты продолжат серию "Духовные сокровища Украины". Они посвящены предоставлению Томосу об автокефалии Православной церкви Украины

LB.ua

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