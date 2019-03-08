Еврокомиссия отчиталась о стремительном росте импорта сжиженного газа из США

Поставки с лета выросли на 180%.

Совокупный объем импорта в ЕС сжиженного природного газа (СПГ) из США на начало марта вырос на 181% и достиг 7,9 млрд кубических метров по сравнению с периодом до подписания совместного соглашения Вашингтона и Брюсселя по стратегическому сотрудничеству в июле 2018 года.

Об этом пишет "Немецкая волна" со ссылкой на данные Еврокомиссии.

Для сравнения: в январе 2019 года страны Евросоюза импортировали из США 1,3 млрд кубометров СПГ, тогда как в январе 2018 года поставки составили всего 102 млн кубометров.

Закупка американского СПГ в разрезе стран

Доля американского СПГ в импорте ЕС с начала 2019 года составила 12,6%. Сейчас США - третий по величине поставщик сжиженного природного газа в Евросоюз .

Европейский Союз готов содействовать дальнейшему увеличению импорта сжиженного природного газа из США при наличии подходящих рыночных условий и конкурентоспособных цен.

За последние шесть лет в ЕС построили шесть терминалов для приема СПГ, а в ближайшие годы могут появиться еще восемь.