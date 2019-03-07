Двух бывших работников "Укргаздобычи" задержали при получении $1 млн взятки

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Двух бывших работников "Укргаздобычи" задержали при получении $1 млн взятки
"Укргаздобыча"
Фото: 24tv.ua

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении двум бывших сотрудникам ПАО "Укргаздобыча", задержанных при получении 1 млн долларов взятки.

Об этом сообщила пресс-служба САП в Фейсбуке.

"6 марта 2019 прокуроры САП при оперативном сопровождении СБУ задержали и сообщили о подозрении двум бывшим высокопоставленным сотрудникам ПАО «Укргаздобыча», уличенных в получении 1 млн долларов неправомерной выгоды. За данное «вознаграждение» чиновники подписали договор с частным обществом о поставках продукции на ОАО «Укргаздобыча»", - говорится в сообщении.

Задержанным инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины, то есть получение неправомерной выгоды, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

В суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что "Укргаздобыча" фактически провалила утвержденный план по добыче газа до 2020 года.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
РоSSия заявила, что не признает решение Гаагского суда по иску "Нафтогаза"РоSSия заявила, что не признает решение Гаагского суда по иску "Нафтогаза"
Нацбанк снизит граничную сумму для расчета наличными с физлицами до 15 тыс. гривенНацбанк снизит граничную сумму для расчета наличными с физлицами до 15 тыс. гривен
Киев продал объект на "ProZorro.Продажі" на 12000% дороже стартовой ценыКиев продал объект на "ProZorro.Продажі" на 12000% дороже стартовой цены
Кабмин снизил газовую норму на 0,01 кубометраКабмин снизил газовую норму на 0,01 кубометра
Гослекслужба сообщила об обнаружении "опасной партии" презервативовГослекслужба сообщила об обнаружении "опасной партии" презервативов
Блок рекламы


Похожие новости
На трассе Киев-Одесса задержали грузовик с контрабандными сигаретами на 4 млн грнНа трассе Киев-Одесса задержали грузовик с контрабандными сигаретами на 4 млн грн
В Одессе задержали за взятку директора госпредприятияВ Одессе задержали за взятку директора госпредприятия
В Одессе задержали двух подозреваемых в фиктивной торговле акциями TeslaВ Одессе задержали двух подозреваемых в фиктивной торговле акциями Tesla
СБУ задержала иностранца при даче €26 тыс. взятки сотруднику службыСБУ задержала иностранца при даче €26 тыс. взятки сотруднику службы
В Киеве с поличным задержали чиновника "Укрзализныци", вымогавшего 250 тыс. гривенВ Киеве с поличным задержали чиновника "Укрзализныци", вымогавшего 250 тыс. гривен
В Одессе за взяточничество задержали одного из руководителей государственного банкаВ Одессе за взяточничество задержали одного из руководителей государственного банка
Пограничники задержали на границе с РоSSией гражданина Молдовы с 50 кг красной икрыПограничники задержали на границе с РоSSией гражданина Молдовы с 50 кг красной икры
Директора предприятия, подозреваемого в хищении бюджетных средств при ремонте дороги, задержали на взятке во ЛьвовеДиректора предприятия, подозреваемого в хищении бюджетных средств при ремонте дороги, задержали на взятке во Львове
СБУ задержала вымогателей 4,2 млн гривен с бывших владельцев банкаСБУ задержала вымогателей 4,2 млн гривен с бывших владельцев банка
Руководительницу киевского банка уличили в вымогательстве миллионной взяткиРуководительницу киевского банка уличили в вымогательстве миллионной взятки
Последние новости
Подгружаем последние новости