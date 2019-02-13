?Объем госдолга США превысил $22 триллиона

По данным Министерства финансов США , во вторник совокупный объем государственной задолженности составил 22,01 триллиона долларов. 20 января 2017 года, когда Дональд Трамп стал президентом США , уровень госдолга составлял 19,95 триллионов.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Рост госдолга ускорился после того, как в декабре 2017 года по инициативе Трампа была проведена налоговая реформа. В результате федеральный бюджет недополучил 1,5 триллиона долларов. На уровень задолженности также повлияли законы об увеличении расходов на военные и внутренние нужды.

Госдолг представляет собой сумму годового дефицита федерального бюджета. Согласно прогнозу Бюджетного управления Конгресса, в 2019 году дефицит составит 897 миллиардов долларов. Это на 15,1% выше в сравнении с прошлым годом, когда бюджетный дефицит находился на уровне 779 миллиардов.

Управление предполагает, что в ближайшие годы дефицит бюджета продолжит увеличиваться, и к 2020 году его рост превысит 1 триллион долларов в год. Увеличение темпов роста дефицита происходит из-за растущих расходов на социальные пособия и на "Медикэр" - систему медицинского страхования для людей старше 65 лет.

В Белом доме утверждают, что снижение корпоративных налогов будет компенсировано за счет ускорения роста экономики. Многие экономисты не соглашаются с этой точкой зрения.