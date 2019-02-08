Годовая инфляция замедлилась до 9,2%

Темпы роста цен постепенно снижаются.

Годовая инфляция замедлилась до 9,2%
Фото: пресс-служба НБУ

Потребительская инфляция в Украине в январе 2019 года замедлилась до 9,2% (год к году) по сравнению с 9,8% месяцем раньше. В том числе базовая инфляция находилась на уровне 8,3%.

Об этом сообщила в пятницу Государственная служба статистика.

По сравнению с декабрем 2018 года цены выросли на 1% (базовая инфляция - 0,3%).

Больше всего в прошлом месяце выросли цены на местную телефонную связь (17,9% по сравнению с декабрем), овощи (16,6%), почтовые услуги (14,3%), отопление (11%), горячую воду (9,4%), проезд в железнодорожном транспорте (5,5%).

Национальный банк Украины прогнозирует, что в 2019 году инфляция замедлится до 6,3% благодаря жесткой монетарной политике и взвешенной фискальной политике, связанной с необходимостью погашать долги в 2019-2020 годах.

В 2018 году потребительская инфляция в Украине составила 9,8% (по сравнению с 13,7% в 2017 году), что стало самым низким уровнем за последние пять лет.




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