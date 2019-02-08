"Нафтогаз" решил уволить главу "Укргаздобычи"

НАК "Нафтогаз Украины" решил с 15 марта прекратить контракт главы "Укргаздобычи" Олега Прохоренко.

Об этом говорится на сайте НАК.

До утверждения нового председателя правления "Укргаздобычи" временно исполнять обязанности руководителя этой компании будет руководитель газового бизнеса "Нафтогаза" Андрей Фаворов.

Прохоренко был назначен главой Укргаздобычи в июне 2015 года. Его контракт действовал до 2020 года.

Еще в ноябре 2018 года Прохоренко говорил, что не собирается увольняться из компании. Тогда некоторые СМИ писали, что у него возник конфликт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым и коммерческим директором Юрием Витренко, потому что якобы он не хотел уволить нескольких менеджеров, к работе которых у НАКа были претензии.

"Укргаздобыча" - 100%-ная дочка "Нафтогаза", являющаяся крупнейшим добытчиком газа в стране. В 2018 году объем добычи газа "дочки" "Нафтогаза" составил 15,42 млрд куб. м газа.